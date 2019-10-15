شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. هل ينهى أزارو صيام 5 أشهر فى القمة؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويعاني أزارو من سوء حظ في تسجيل الأهداف منذ 22 مايو الماضي بعدما سجل أخر أهدافه مع الأهلي في شباك الإسماعيلي في مباراة الدور الثاني من الدوري المصري بالموسم الماضي.
موعد مباراة الأهلي والزمالك
ويخطط أزارو لاستعادة بريقه خلال مباراة القمة أمام نادي الزمالك والمقرر إقامتها السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري في نسخته الحالية 2019-2020.
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