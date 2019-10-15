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الأهلي ضد الزمالك .. هل ينهى أزارو صيام 5 أشهر فى القمة؟...

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جدة - عمرو شويل  

يسعى المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي إلى إنهاء حالة الصيام التهديفي التى يعانى بسببها مع الفريق الأحمر منذ قرابة 5 أشهر.

 

ويعاني أزارو من سوء حظ في تسجيل الأهداف منذ 22 مايو الماضي بعدما سجل أخر أهدافه مع الأهلي في شباك الإسماعيلي في مباراة الدور الثاني من بالموسم الماضي.

 

ويعيش أزارو فترة تذبذب في المستوى بسبب إهدار العديد من الفرص أمام المرمى.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويخطط أزارو لاستعادة بريقه خلال مباراة القمة أمام نادي الزمالك والمقرر إقامتها السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري في نسخته الحالية 2019-2020.

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كانت أفضل مواسم وليد أزارو مع الأهلي  فى عام 2018، عندما سجل الدولي المغربي 18 هدفاً ليتصدر قائمة هدافي الأهلي والدوري العام ويتربع على عرش الهدافين الأجانب بالدوري المصري.

 

وتألق أزارو خلال التدريبات الأخيرة بالأهلى، كما نجح في إحراز هدف الفوز في ودية الإعلاميين التي أقيمت أمس على ملعب التتش، والتي انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد.

 

الجماهير الأهلاوية تنتظر أن يعيد السويسري رينيه فايلر إصلاح ماكينة الأهداف المغربية المعطلة في القلعة الحمراء، بعدما عانى الأهلي في مركز المهاجم الصريح بعد تراجع مستوى أزارو في الفترة الماضية.

 

 

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