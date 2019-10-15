شكرا لقرائتكم طارق مصطفى: عودة الروح للمنتخب أكبر مكاسب مواجهة بتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع أنه لا يريد المبالغة بعد الفوز على بتسوانا، ولكن البداية جيدة للغاية، موجها الشكر للاعبين لإلتزامهم داخل وخارج المعسكر وهو ما ساعد فى توصيل فكر وتعليمات الجهاز الفنى رغم قصر فترة المعسكر، موضحا أن المنتخب ظهر بروح جديدة وهى الروح المعروفة عن منتخب مصر معتبرا عودة الروح أهم مكاسب ودية بتسوانا.
أضاف أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعا لأعضاء الجهاز الفنى لمناقشة برنامج الاعداد لمباراتىّ كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم افريقيا 2021.
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