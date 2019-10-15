شكرا لقرائتكم طارق مصطفى: عودة الروح للمنتخب أكبر مكاسب مواجهة بتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق مصطفى مدرب عام منتخب مصر، أن الفوز على بتسوانا بهدف نظيف وديا أمس، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 ، يعتبر بداية موفقة للمنتخب تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد للفراعنة بقيادة حسام البدرى.

قال طارق مصطفى لـ"الخليج 365" إن منتخب مصر مع حسام البدرى يختلف عن منتخب مصر مع كوبر وأجيرى، موضحا:" منتخب مصر مع كوبر كان يتسم بالميل للشق الدفاعى والتأمين، ومع أجيرى كانت هناك مساحات واضحة بين خطوط المنتخب، لكن مع البدرى وضح أمس رغم أنها المباراة الأولى أن هناك فكر جديد مع الاحترام لمنتخب بتسوانا إلا منتخب مصر استحوذ على مجريات اللقاء وأضاع أكثر من هدف محقق".

تابع مدرب عام المنتخب أن منتخب مصر استطاع أن يفرض سيطرته على مجريات وأضاع أكثر من فرصة بأقدام كوكا وتريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات ، مضيفا أن منتخب مصر لم يلعب مباريات ودية فى شهر سبتمبر الماضى وفقا للأجندة الدولية بعكس باقى المنتخبات نظرا للأحداث التى أعقبت خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا الأخيرة.

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تابع أنه لا يريد المبالغة بعد الفوز على بتسوانا، ولكن البداية جيدة للغاية، موجها الشكر للاعبين لإلتزامهم داخل وخارج المعسكر وهو ما ساعد فى توصيل فكر وتعليمات الجهاز الفنى رغم قصر فترة المعسكر، موضحا أن المنتخب ظهر بروح جديدة وهى الروح المعروفة عن منتخب مصر معتبرا عودة الروح أهم مكاسب ودية بتسوانا.

أضاف أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعا لأعضاء الجهاز الفنى لمناقشة برنامج الاعداد لمباراتىّ كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم افريقيا 2021.