شكرا لقرائتكم مدافع منتخب الشباب يبدأ عمليات التأهيل بشكل مكثف فى الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان اللاعب قد تعرض للاصابة فى الركبة بعد استدعائه لصفوف منتخب الشباب قبل أن تثبت الأشعة النهائية عدم حاجته لاجراء أية عمليات جراحية وذلك حسب تأكيدات الدكتور حسام الابراشي طبيب منتخب مصر.
وأتم حديثه :”الإصابة هى قدر من عند الله سبحانه وتعالى ، سأبذل قصارى جهدى من أجل العودة للملاعب سريعا وتحقيق كل ما أسعى إليه”.
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