شكرا لقرائتكم مدافع منتخب الشباب يبدأ عمليات التأهيل بشكل مكثف فى الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مروان شلبى مدافع الإسماعيلى ومنتخب الشباب مواليد 2001 أنه قد بدأ عمليات التأهيل بشكل مكثف ، مشيرا إلى أنه لايحتاج لجراحة الرباط الصليبى.

وكان اللاعب قد تعرض للاصابة فى الركبة بعد استدعائه لصفوف منتخب الشباب قبل أن تثبت الأشعة النهائية عدم حاجته لاجراء أية عمليات جراحية وذلك حسب تأكيدات الدكتور حسام الابراشي طبيب منتخب مصر.

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وأضاف فى تصريحات للموقع الرسمى للاسماعيلى :”الطبيب تحدث معى وأوضح لى أن فترة التأهيل تستمر من 3 إلى 4 أسابيع قبل بدء التدريبات المنفردة والتى سيعقبها العودة تدريجيا للتدريبات الجماعية بعد التأكد من اكتمال شفائى”.

وأتم حديثه :”الإصابة هى قدر من عند الله سبحانه وتعالى ، سأبذل قصارى جهدى من أجل العودة للملاعب سريعا وتحقيق كل ما أسعى إليه”.