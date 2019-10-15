شكرا لقرائتكم الأهلي والزمالك .. حكام أوروبا يعتذرون عن إدارة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأرجع الحكام الأوروبيون اعتذارهم إلى ارتباطهم بمباريات رسمية يومىّ السبت والأحد المقبلين، وهو ما يمنعهم من إدارة القمة.
يذكر أن اتحاد الكرة طلب من الامن إقامة مباراة القمة ببرج العرب يوم السبت المقبل، بعد رفض إقامتها باستاد القاهرة وهو ما لم يتم حسمه حتى الأن.
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