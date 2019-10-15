شكرا لقرائتكم الأهلي والزمالك .. حكام أوروبا يعتذرون عن إدارة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة، أكثر من اعتذار من حكام أوروبا عن عدم الحضور إلى مصر يوم السبت المقبل لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى العام.

وأرجع الحكام الأوروبيون اعتذارهم إلى ارتباطهم بمباريات رسمية يومىّ السبت والأحد المقبلين، وهو ما يمنعهم من إدارة القمة.

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فى السياق ذاته، دخل حكام أمريكا الجنوبية حسابات لجنة الحكام لإدارة القمة فى ظل الإعتذارات المتتالية من حكام أوروبا عن إدارة القمة.

يذكر أن اتحاد الكرة طلب من الامن إقامة مباراة القمة ببرج العرب يوم السبت المقبل، بعد رفض إقامتها باستاد القاهرة وهو ما لم يتم حسمه حتى الأن.