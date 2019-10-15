شكرا لقرائتكم بعثة المنتخب العسكرى يحتفلون بعيد ميلاد عاصم صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أعضاء بعثة منتخب مصر العسكرى لكرة القدم على الاحتفال بعيد ميلاد عاصم صلاح قائد المنتخب وسط أجواء أسرية للغاية .

وتقيم بعثة المنتخب العسكرى التى تستعد للمشاركة فى كأس العالم العسكرية فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى بمدينة "وهان" الصينية.

تناولت بعثة المنتخب العسكرى الإفطار فى المطعم المخصص للفريق بالصين، وذلك بعدما أنهى المنتخب أول تدريب له بعد الوصول بعدة ساعات، وذلك استعداداً لمواجهة كندا فى أولى مباريات البطولة.

يقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث يواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى غداً الأربعاء ثم يلاقى نظيره العمانى فى 18 من نفس الشهر وأخيراً يواجه اليونان فى 20 أكتوبر.

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ومنح البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى، اللاعبين راحة عدة ساعات بعد الوصول فجر اليوم الثلاثاء ثم أقام تدريبات استشفائية للاعبين استعداداً لمباراة كندا المقرر لها الحادية عشرة صباح غداً الاربعاء .

وأعلن البرازيلى سيرجيو فارياس، قائمة الفريق الذى سيشارك فى بطولة كأس العالم العسكرية وضمت القائمة 21 لاعباً هم: "محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة ، سيرجيو فارياس مدير فنى ، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال ، محمود عبد الغنى مترجم ، يسرى عرفان مدير إدارى ، محمد مختار مدير شئون اللاعبين ، محمد عبد الرحمن طبيب ، محمد عادل حكم ، تحسين أبو السادات حكم.