شكرا لقرائتكم غرائب وطرائف كأس مصر.. محاضرة فريق بلبيس قبل مواجهة الشرقية بالمسجد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في واحدة من غرائب وطرائف الكرة المصرية تواجد فريق بلبيس داخل مسجد نادي الشرقية ، لتلقي المحاضرة الفنية الأخيرة قبل مواجهة فريق الشرقية، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر حسبما تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .

وفوجيء نادي بلبيس بعدم وجود غرفة مخصصة لهم بعد وصولهم نادي الشرقية قبل مواجهته بالكأس ،ليضطر الفريق لدخول مسجد النادي للتجهيز للمباراة قبل التوجه لملعب المباراة.