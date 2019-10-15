شكرا لقرائتكم غرائب وطرائف كأس مصر.. محاضرة فريق بلبيس قبل مواجهة الشرقية بالمسجد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل في واحدة من غرائب وطرائف الكرة المصرية تواجد فريق بلبيس داخل مسجد نادي الشرقية ، لتلقي المحاضرة الفنية الأخيرة قبل مواجهة فريق الشرقية، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر حسبما تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .
وفوجيء نادي بلبيس بعدم وجود غرفة مخصصة لهم بعد وصولهم نادي الشرقية قبل مواجهته بالكأس ،ليضطر الفريق لدخول مسجد النادي للتجهيز للمباراة قبل التوجه لملعب المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر غرائب وطرائف كأس مصر.. محاضرة فريق بلبيس قبل مواجهة الشرقية بالمسجد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.