شكرا لقرائتكم محمد محمود يفرض نفسه على فايلر قبل قمة الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح محمد محمود لاعب وسط الأهلى الشاب فى فرض نفسه على السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر اقامتها السبت المقبل ،والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

وشهدت مباراة الأهلى والإعلاميين الودية التي أقيمت أمس الاثنين، تألق لافت للنظر من محمد محمود سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي، وظهر اللاعب بشكل متميز رغم أنها مشاركته الأولى فى المباريات منذ قرابة الـ9 أشهر، وبالتحديد منذ اجرائه جراحة الرباط الصليبي.

ويحتاج فايلر لدعم قائمته بلاعب وسط متميز خاصة وأن متوسط ميدانه الأساسي عمرو السولية تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل، ورغم تعافيه منها إلا أن فايلر يرغب فى تأمين نفسه بضم لاعب إضافي يُجيد أداء مهام لاعب الوسط المهاجم فى مباراة القمة.