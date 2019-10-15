شكرا لقرائتكم الجونة يهدد بتأجيل مباراته أمام الأهلي حال الغاء لقاء القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو نادي الجونة تقدمهم بطلب يتضمن تأجيل مواجهة الفريق أمام الأهلى ببطولة الدوري العام والمقرر اقامتها يوم 23 أكتوبر الجاري، فور الإعلان عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك. من جانبه قال نادر شوقي رئيس الشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة لسوبر كورة :"بمجرد الإعلان عن تأجيل مباراة الأهلى والزمالك سنطلب على الفور تأجيل مواجهتنا أمام الفريق الأحمر المقرر اقامتها يوم 23 أكتوبر..ليس من المنطقى أن يلعب خماسي الجونة الدولي مع المنتخب الأولمبي دولياً ويعودوا اليوم ثم يلعبوا بعد 48 ساعة أمام نادي مصر يوم 17 فى الدوري، ثم نواجه الأهلى الذي سيكون فى وقتها حصل على فترة راحة قياسية ..هذه الأمور تخل بمبدأ تكافؤ الفرص ولن نقبل بمثل هذه الأمور مجدداً".

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