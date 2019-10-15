شكرا لقرائتكم خسارة مفاجئة للمنتخب الإماراتي أمام تايلاند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتلى منتخب تايلاند صدارة المجموعة السابعة بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023 لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه الإماراتي 2 - 1 يوم الثلاثاء في ثالث مباراة لكل من المنتخبين في المجموعة.

ورفع منتخب تايلاند رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام منتخب فيتنام، بينما تجمد رصيد الإمارات عند ست نقاط في المركز الثالث.

وافتتح منتخب تايلاند التسجيل عن طريق تيراسيل دانجدا في الدقيقة 28 ثم أدرك علي مبخوت التعادل للمنتخب الإماراتي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وبعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل إكانيت بانيا هدف الفوز 2 - 1 لتايلاند.