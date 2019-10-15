المنتخب السعودي الاولمبي يتعادل مع إندونيسيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل المنتخب السعودي الأولمبي مع نظيره الإندونيسي بهدف لمثله في ختام الدورة الدولية الودية التي تستضيفها الصين.
وتقدم عون السلولي للمنتخب السعودي في الدقيقة العاشرة من الشوط الاول، وعادل المنتخب الإندونيسي النتيجة بعد 5 دقائق من الهدف الأخضر.
وكان المنتخب السعودي قد تعادل مع الصين، البلد المستضيف بلا أهداف في أولى مبارياته بالدورة الودية.
ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عاماً التي تقام مطلع العام المقبل في تايلاند.
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