شكرا لقرائتكم فوز كاسح لأستراليا على تايبيه.. ومنتخب أوزباكستان يتجاوز سنغافورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقن المنتخب الأسترالي لكرة القدم، مضيفه منتخب تايبيه درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 7 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2020 وكأس آسيا 2023.

وسجل أهداف المنتخب الأسترالي آدم تاغرات (هدفين) في الدقيقتين 12 و19 وجاكسون إيرفين (هدفين) في الدقيقتين 34 و36 وهاري سوتار (هدفين) في الدقيقتين 73 و88 وجيمي ماكلارين في الدقيقة 84.

فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لتايبيه تشين ييوي في الدقيقة 21.

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ورفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن ملاحقيه المنتخبين الكويتي والأردني، فيما ظل منتخب تايبيه بلا نقاط في قاع الترتيب.

فاز منتخب أوزبكستان لكرة القدم على مضيفه منتخب سنغافورة 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين المنتخبين حيث تقدم المنتخب الأوزبكي بهدف سجله عادل أحمدوف في الدقيقة 15 وتعادل إحسان فاندي أحمد لمنتخب سنغافورة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الأوزبكي هدفين عن طريق إلدور شومورودوف في الدقيقتين 51 والأخيرة من المباراة.

ورفع المنتخب الأوزبكي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد منتخب سنغافورة عند أربع نقاط في المركز الثالث.