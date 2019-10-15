شكرا لقرائتكم المنتخب العراقي يتصدر مجموعته برباعية في مرمى كمبوديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص المنتخب العراقي صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بفضل الفوز الكاسح على مضيفه منتخب كمبوديا 4 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وتقدم ابراهيم بايش بهدف للعراق في الدقيقة 22 ثم أضاف مهند علي الهدف الثاني في الدقيقة 41.
وفي الشوط الثاني أحرز أمجد عطوان كاظم الهدف الثالث للفريق العراقي في الدقيقة 57 وتكفل أحمد إبراهيم بالهدف الرابع في الدقيقة 62.
الفوز رفع رصيد المنتخب العراقي إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الإيراني الذي يواجه مضيفه البحريني في وقت لاحق اليوم.
وتأتي البحرين في المركز الثالث بأربع نقاط من مباراتين ويحتل منتخب هونغ كونغ المركز الرابع بنقطة واحدة فيما تتذيل كمبوديا الترتيب بنقطة واحدة أيضا.
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