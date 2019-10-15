شكرا لقرائتكم ساوثغيت: "السداسية" أكبر رد على عنصرية جماهير بلغاريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المدرب غاريث ساوثغيت إن الفوز بسداسية دون رد على بلغاريا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم كان أكبر رد على العنصرية التي تسببت في توقف المباراة مرتين يوم الاثنين.

وشهدت المواجهة التي أقيمت في صوفيا تطبيقا عمليا بارزا لتوصيات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمواجهة الحوادث العنصرية في الملعب والتي تتألف من ثلاث خطوات متدرجة.

وقال ساوثغيت: أعتقد أن كرة القدم العالمية لم تشهد موقفا مثل هذا من قبل. بالنسبة لي كان أكبر رد هو الذي قام به فريقي في الملعب، لقد مر اللاعبون بمواقف لم يكن يجدر أن يتعرضوا لها لكنهم خرجوا والابتسامة ترتسم على وجوههم بسبب الأداء الذي قدموه، هم يرغبون دائما أن يتركز الحديث على كرة القدم لكني أعتقد انهم كانوا طرفا في قصة أكبر.

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وقال قلب الدفاع تيرون مينغس الذي خاض أول مباراة مع المنتخب الأول ولفت نظر ساوثغيت للحادث العنصري الأول خلال المباراة بعد أن كان هدفا لاساءة من الجماهير إن اللاعبين اتخذوا قرارا جماعيا بمواصلة اللعب بعد الاستراحة.

وأضاف: أعتقد أن الطريقة التي تعاملنا بها مع الموقف والخطوات المناسبة التي تم تطبيقها ونفذها الفريق واللاعبون كانت فعالة، أنا فخور جدا بالطريقة التي تعاملنا بها مع الموقف وأننا ركزنا على كرة القدم والرد في الملعب، وفي الشوط الثاني كان أفضل حالا. اتخذنا قرارا جماعيا بين الشوطين بمواصلة اللعب مع مراقبة الموقف.

وقال زميله رحيم ستيرلنغ، الذي سجل هدفين، على "تويتر" إنه شعر بالأسف لمنتخب بلغاريا "الذي تمثله جماهير بهذا الغباء في ملعبه".