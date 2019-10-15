القمة على صفيح ساخن.. الأمن يرفض إقامة المباراة على إستاد القاهرة واتحاد الكرة يطالب بحضور جماهيري.. والأهلي والزمالك: لا نعلم شئ

أحمد أبوعقيل

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الأمن رفض إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك السبت المقبل فى الجولة الرابعة من عمر الدورى على استاد القاهرة.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه تم إرسال خطاب للأمن باختيار برج العرب لاستضافة مباراة القمة فى موعدها يوم السبت المقبل، وبحضور جماهيرى بواقع 5 آلاف لكل نادٍ، إلا أن الأمن لم يرد حتى الآن.

خاطب النادى الأهلي، مسئولى اتحاد الكرة، للاستفسار عن تأجيل مباراة القمة، خاصة أن الأهلي لم يتلق خطابا رسميا بالتأجيل حتى الآن، رغم الأنباء المتداولة عن تأجيل المباراة .

وأضاف مسئولو الجبلاية أنهم فى انتظار الرد الرسمى من الأمن بشأن تحديد ملعب المباراة النهائى، من أجل إخطار الناديين.

كانت الساعات الأخيرة قد شهدت أنباء قوية حول تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بناء على طلب الجهات الأمنية.

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مرتضى منصورعن التاجيل: لا أعلم شئ

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لا يعلم شيئا عن أنباء تأجيل مباراة القمة، مشيرًا إلى أن الأمن إذا رغب في تغيير موعد المباراة سيبلغ اتحاد الكرة في خطاب رسمي.

ورد مرتضى، في تصريحات هاتفية لقناة "الحدث اليوم" صباح اليوم الثلاثاء، على أنباء تأجيل لقاء القمة قائلا: "ليس لدي فكرة".

وأضاف: "لاعبو الزمالك يستعدون بشكل طبيعي وجاهزون لخوض المباراة، وسينتظم الدوليون في التدريبات غدا (الثلاثاء)".

الأزمة تصل لسموحة وفرج عامر يطالب بالعدل

طالب فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بتطبيق مبدأ العدل إذا ما تم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك : "اذا كانت القمة بين الاهلي والزمالك ستؤجل فمن العدل تعديل موعد لقاؤنا مع بيرميدز بعد غدٍ إلى نفس موعد القمة بسبب وجود سبعة لاعبيين من فريق سموحة سيعودوا اليوم عصرًا من تجمع المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول ومنتخب الشبا ب ومنتخبات عربية وإفريقية أحدهم تعرض لإصابة شديدة تحتاج ٣ شهور وباقي اللاعبين معظمهم يعاني من شد أو إرهاق أو أي إصابة أخري بالاضافة لعدم مشاركتهم مع الفريق في أي تدريب خاص بالمباراة القادمة."