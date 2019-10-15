فوز ثالث تواليا لأستراليا باكتساح تايوان في التصفيات المزدوجة









اسماء السيد - حقق المنتخب الأسترالي لكرة القدم فوزه الثالث تواليا عندما اكتسح مضيفه التايواني 7-1 الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 في قطر وكأس أسيا 2023 في الصين.

وفرض آدم تاغرت وجاكسون إيرفاين وهاري سونار أنفسهم نجوم المباراة بتسجيل كل منهم ثنائية، الأول في الدقيقتين 12 و19، والثاني في الدقيقتين 34 و36، والثالث في الدقيقتين 73 و88، فيما سجل جيمي ماكلارين الهدف السادس في الدقيقة 84.

وسجل تشين يي وي هدف الشرف للمضيف في الدقيقة 21.

وهو الفوز الثاني لأستراليا خارج قواعدها بعد الأول على مضيفتها الكويت 3-صفر في الجولة الثانية وبداية مشوارها في التصفيات كونها ارتاحت في الجولة الأولى، والثالث لها في التصفيات بعد خماسية نظيفة في مرمى ضيفتها نيبال في الجولة الثالثة الخميس الماضي.

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وعززت أستراليا موقعها في الصدارة برصيد تسع نقاط بفارق خمس نقاط موقتا أمام الكويت والأردن الذي يستضيف نيبال لاحقا.

ولقيت تايوان خسارتها الثالثة تواليا وبقيت في المركز الأخير من دون رصيد.

ويتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات الثماني من التصفيات إضافة إلى افضل أربع منتخبات وصيفة إلى النهائيات القارية مباشرة، فيما تخوض المنتخبات الـ16 (الأربعة الوصيفة الأخرى والثمانية صاحبة المركز الثالث والأربعة الأفضل بين أصحاب المركز الرابع) تصفيات الدور الثالث المؤهل لنهائيات كأس آسيا.

ملخص المباراة: