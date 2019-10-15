العراق يواصل انطلاقته الجيدة في التصفيات المزدوجة









اسماء السيد - واصل المنتخب العراقي لكرة القدم انطلاقته الجيدة بفوزه الكبير على مضيفه الكمبودي 4-صفر الثلاثاء في بنوم بنه في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس أسيا 2023 في الصين ومونديال 2022 في قطر.

وسجل المنتخب العراقي هدفين في كل شوط، فأنهى الأول بثنائية ابراهيم بايش (22) ومهند علي (41)، وأضاف مثلها في الثاني بواسطة أمجد عطوان كاظم (57) وأحمد ابراهيم خلف (62).

وحقق المنتخب العراقي فوزه الثاني تواليا بعد تغلبه على هونغ كونغ بثنائية نظيفة في الجولة الماضية وتعادله الثمين أمام مضيفه البحريني (1-1) في الجولة الأولى، فرفع رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة موقتا بفارق نقطة واحدة أمام إيران التي تحل ضيفة لاحقا على البحرين.

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في المقابل، منيت كمبوديا بخسارتها الثالثة تواليا فبقيت في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف خلف هونغ كونغ التي ارتاحت في هذه الجولة.

ملخص مباراة العراق وكمبوديا: