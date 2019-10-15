ليبرون جيمس منتقدا موري: "ليس مطَلعا كفاية"









اسماء السيد - انتقد نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس التغريدة التي اطلقها المدير العام لفريق هيوستن روكتس داريل لاموري دعما للاحتجاجات في هونغ كونغ واثارت احتجاجات كبيرة في الصين، معتبرا بان الاخير "ليس مطلعا كفاية" او "زُود بالمعلومات الخاطئة".

وقال جيمس في لقاء صحافي قبل المباراة التجريبية لفريقه ضد غولدن ستايت ووريرز "لا اريد الدخول في جدال لفظي مع داريل كوري. لكني اعتقد بانه لم يكن مطلعا كفاية على الوضع الحالي (في هونغ كونغ) او انه زُود بالمعلومات الخاطئة".

واضاف "لحق الاذى بالكثير من الناس ليس فقط من الناحية المادية بل ايضا جسديا وروحيا. وبالتالي يجب ان ننتبه عندما نغرد، عندما نتكلم وما نقوم به. نعم، لدينا حرية التعبير لكن هذا الامر قد يؤدي ايضا الى اشياء سلبية جدا".

وجيمس الذي لا يتردد في انتقاد مشاكل العدالة الاجتماعية في بلاده لكن ايضا التعدي على حقوق الانسان وبطش رجال الشرطة، لقي انتقادات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته المتعلقة بموري.

في المقابل، حيت الصين "هذا النجم الاميركي صاحب الافكار الحرة والمسؤولة" بحسب موقع ويبو.

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بيد ان ليبرون وبعد دقائق قليلة على تصريحاته سارع الى توضيح الامور بقوله "لا اعتقد باننا اخذنا بعين الاعتبار العواقب. انا لا اتحدث عن المضمون، الاخرون يستطيعون مناقشته".

واضاف "عشنا انا وفريقي اسبوعا صعبا. اعتقد بانه يتعين على الناس ان يفهموا عواقب تغريدة ما على الاخرين. واعتقد بانا احدا لم يفكر بالامر ولم يعترض. كان بامكانه (لوري) الانتظار اسبوعا قبل ان يطلقها".

وكان جيمس في صفوف لوس انجليس ليكرز في الصين في نهاية الاسبوع الماضي لخوض مباراتين استعراضيتين ضد بروكلين نتس في خضم الازمة التي نشأت اثر تغريدة موري الذي اعلن دعمه للمتظاهرين في هونغ كونغ خلال الجولة الترويجية لروكتس وكتب موري عبر "تويتر" "قاتل من أجل الحرية. قف مع هونغ كونغ"، في دعم للاحتجاجات التي تشهدها الأخيرة منذ نحو أربعة أشهر، للتنديد بتراجع الحريات وتزايد هيمنة بكين على شؤون هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي والمطالبة بإصلاحات ديموقراطية.

واضاف ليبرون الذي يملك عقدا لمدى الحياة مع شركة نايكي الاميركية للمستلزمات الرياضية ويقوم بالسفر الى الصين مرات عدة من اجل الترويج لهذه الشركة "عندما لا نفكر بالاخرين، نفكر فقط بانفسنا، قد يؤدي الامر الى اشياء سلبية".

وأثارت تغريدة موري انتقادات واسعة في الصين حيث يحظى روكتس بشعبية، لاسيما وأنه سبق له أن ضم في صفوفه النجم المحلي ياو مينغ. وأدى ما أدلى به موري، الى خسارة روكتس عقودا للرعاية في الصين وإعلان وسائل عدة التوقف عن بث مبارياته.