شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يأمل فى إنهاء 5 أشهر من الصيام التهديفي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني الدولي المغربي وليد أزارو من سوء حظ في تسجيل الأهداف منذ 22 مايو الماضي بعدما سجل أزارو آخر أهدافه مع الأهلي في شباك الإسماعيلي في مباراة الدور الثاني من الدوري العام بالموسم الماضي.

ويعيش أزارو فترة تذبذب في المستوى بسبب إهدار العديد من الفرص أمام المرمى، ويأمل الدولي المغربي في انهاء حالة الصيام التهديفي أمام نادي الزمالك في المباراة التي من المقرر إقامتها السبت المقبل في قمة الدوري العام والتي تقام في إطار منافسات الجولة الرابعة .

أفضل مواسم وليد أزارو مع النادي الأهلي كان عام 2018، عندما سجل الدولي المغربي 18 هدفًا ليتصدر قائمة هدافي الأهلي والدوري العام ويتربع على عرش الهدافين الأجانب بالدوري المصري.

وتنتظر الجماهير الأهلاوية أن يعيد السويسري رينيه فايلر إصلاح ماكينة الأهداف المغربية المعطلة في القلعة الحمراء، بعدما عانى الأهلي في مركز المهاجم الصريح بعد تراجع مستوى أزارو في الفترة الماضية.

Advertisements