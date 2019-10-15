شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يضم 4 لاعبات من الدورى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين عبد اللطيف المدير الفنى لمنتخب الكرة النسائية، أن هناك العديد من اللاعبات في حسابات الجهاز الفني وأن الفترة المقبلة ستشهد ضم بعض الأسماء الجديدة للوقوف على مستواهن وضم الأفضل للفريق، مشددًا علي أن باب المنتخب مفتوح لأى لاعبة خاصة بعد بداية الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل.

واختار عبد اللطيف 20 لاعبة للمعسكر المقبل وهن فرح سمير وإلهام هاني وحبيبة خالد، وإيمان حسن وهنا وجيه وهدي شكرى ويارا ياسر وهاجر أحمد وأمل ناصر وإسراء فرج وندي عماد وسيلينا صاروفيم ومروة طلعت وندي الغريب ودانا ندي وليلي شريف ونادين غازي وشروق إبراهيم ومنار السيد وأميرة محمد.

وقال حسين عبداللطيف إنه حرص علي تجمع المنتخب للتمرين يومين في كل أسبوع من أجل متابعة اللاعبات والحفاظ علي المخزون البدني ومواصلة التطوير الفني بالإضافة إلى المعسكر المغلق في نوفمبر المقبل الذي يسعي من خلاله لإقامة التدريبات علي فترتين صباحًا ومساءً للعمل علي رفع اللياقة البدنية وتكثيف التدريبات الفنية والتكتيكية للاعبات إضافة إلى محاضرات التهيئة النفسية استعدادًا لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا الودية في ديسمبر القادم.

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أضاف المدير الفني للمنتخب الوطني أنه بصدد ضم 4 لاعبات محترفات بالدوري الأمريكي لصفوف المنتخب في المعسكر المقبل من ضمنهن حارسة للمرمى وثلاث لاعبات في الوسط والدفاع ما يعزز صفوف المنتخب خاصة أن الفريق يعاني من مشكلة في مركز الوسط المدافع والتي يسعي للعمل عليها خلال الفترة المقبلة مشيرًا إلى أن الشق الهجومي والأطراف بالفريق بهم عناصر جيدة.

وتابع عبد اللطيف: "حققنا فوزًا معنويًا علي المصري القاهرة في أولي التجارب الودية ولكن الأهم المستوي الجيد الذي ظهر به أكثر من لاعبة يمكن البناء عليه والتطوير للوصول للمستوى المرجو".