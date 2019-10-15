نشرة أخبار سوبر كورة.. تهديد الجونة.. الأهلى يرحب بمواجهة الزمالك ببرج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت إدارة النادي الأهلى تأكيدات بإقامة مباراة القمة أمام الزمالك فى موعدها يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية، وهو الأمر الذي نقلته إدارة النادي لجهاز الكرة والجهاز الفنى.

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