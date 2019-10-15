شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب العسكرى يرتدى الأبيض وكندا بالأزرق فى أولى مواجهات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتدى المنتخب العسكرى لكرة القدم الزى الأبيض بينما يظهر المنتخب الكندى بالأزرق فى مباراتهما الافتتاحية ببطولة كأس العالم العسكرية المقرر لها الحادية عشرة صباح غدًا الأربعاء .

وتستضيف دولة الصين منافسات بطولة كأس العالم العسكرية فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى.

يقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث يواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى غدًا الأربعاء ثم يلاقى نظيره العمانى فى 18 من نفس الشهر وأخيرًا يواجه اليونان فى 20 أكتوبر.

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وأعلن البرازيلى سيرجيو فارياس، قائمة الفريق الذى سيشارك فى بطولة كأس العالم العسكرية وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: "محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلاً من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.