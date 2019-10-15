شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد "محمود رزق" عن لقاء الاتحاد أمام "دجلة" و"إسلام جمال" البديل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب محمود رزق مدافع الاتحاد السكندرى عن مواجهة فريقه أمام وادى دجلة فى الأسبوع الرابع والمقرر له الجمعة المقبلة باستاد الإسكندرية، بعدما تعرض لكدمة فى الأنكل بإحدى الكرات المشتركة فى مباراة الحمام الودية الأخيرة التى فاز فيها زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف.
من المقرر أن يخضع اللاعب لفترة علاج لا تقل عن خمسة أيام يعود بعدها للتدريبات الجماعية .
ويفاضل طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد بين الثنائى إسلام جمال وأحمد شلبى لسد النقص فى الدفاع وإن كان الأول هو الأقرب لتعويض غياب رزق .
ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملاعب سموحة فى الخامسة مساءً ويسعى طلعت يوسف إلى إعطاء بعض التعليمات الخاصة للثنائى خالد قمر وأوكوى لحل أزمة إهدار الفرص السهلة التى يعانى منها الفريق.
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