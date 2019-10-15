شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يفرض نفسه على فايلر قبل قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد محمود لاعب وسط الأهلى الشاب فى فرض نفسه على السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريقه قبل مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدورى العام.

وشهدت مباراة الأهلى والإعلاميين الودية التى أقيمت أمس الاثنين، تألق لافت للنظر من محمد محمود سواء على المستوى الهجومى أو الدفاعى، وظهر اللاعب بشكل متميز رغم أنها مشاركته الأولى فى المباريات منذ قرابة الـ9 أشهر، وبالتحديد منذ اجرائه جراحة الرباط الصليبى.

ويحتاج فايلر لدعم قائمته بلاعب وسط متميز، خاصة أن متوسط ميدانه الأساسى عمرو السولية تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل، ورغم تعافيه منها إلا أن فايلر يرغب فى تأمين نفسه بضم لاعب إضافى يُجيد أداء مهام لاعب الوسط المهاجم فى مباراة القمة.