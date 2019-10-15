شكرا لقرائتكم خبر عن حكام أمريكا الجنوبية يدخلون حسابات إدارة القمة بسبب اعتذار الأوروبيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة أكثر من اعتذار من حكام أوروبا عن عدم الحضور إلى مصر يوم السبت المقبل لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى العام.
وأرجع الحكام الأوروبيون اعتذارهم إلى ارتباطهم بمباريات رسمية يومىّ السبت والأحد المقبلين، وهو ما يمنعهم من إدارة القمة.
فى السياق ذاته دخل حكام أمريكا الجنوبية حسابات لجنة الحكام لإدارة القمة فى ظل الاعتذارات المتتالية من حكام أوروبا عن إدارة القمة.
يذكر أن اتحاد الكرة طلب من الأمن إقامة مباراة القمة ببرج العرب يوم السبت المقبل، بعد رفض إقامتها باستاد القاهرة وهو ما لم يتم حسمه حتى الآن.
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