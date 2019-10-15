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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها فايلر يرفض رحيل صالح جمعة عن الأهلى رغم التجميد، كهربا يرفض إغراءات العودة للزمالك.

فايلر يرفض رحيل صالح جمعة عن الأهلى رغم التجميد

رغم عدم دخول صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى تشكيلة فريقه منذ تولى رينيه فايلر المسئولية الفنية للفريق الأحمر خلفًا لمارتن لاسارتى، إلا أن المدرب السويسرى ما زال متحفظًا على فكرة التفريط فى اللاعب خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تلقيه عرضين شفهيين.

كهربا يرفض إغراءات العودة للزمالك

رفض محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب فريق أفيس البرتغالى، كل الإغراءات والوعود التى تلقاها مؤخرًا من أجل حل أزمته مع نادى الزمالك، ومن ثم العودة مجددًا لصفوف القلعة البيضاء سواء فى الانتقالات الشتوية بيناير المقبل، أو فى بداية الموسم الجديد، حيث تمسك اللاعب بموقفه والطريق الذى سلكه، مؤكدًا أن عقده مع الزمالك قد انتهى بنهاية الموسم المنصرم، وأن رحيله جاء بشكل قانونى بعد نهاية تعاقده.

الأهلى يفسر سر غياب السولية عن مواجهة الإعلاميين الودية

فضل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عدم الدفع بعمرو السولية، فى ودية الإعلاميين التى أقيمت أمس على ملعب التتش، والتى انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد، سجله وليد أزارو، وذلك لعدم المجازفة باللاعب العائد من الإصابة والذى شارك أمس الأول فقط فى المران الجماعى.

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اتحاد الكرة: طلبنا إقامة القمة ببرج العرب بحضور جماهيرى وننتظر رد الأمن

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الأمن رفض إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك السبت المقبل فى الجولة الرابعة من عمر الدورى على استاد القاهرة.

فرج عامر يطالب بمساواة سموحة بالأهلى والزمالك

طالب المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، بضرورة تأجيل مباراة فريقه أمام سموحة فى الجولة الرابعة من الدورى العام، التى من المقرر أن تنطلق الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوى، حال تأجيل مباراة الأهلى والزمالك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الأندية.

برنامج خاص لمواجهة الإجهاد فى الأهلى وتأهيل محمود متولى

يُجهز توماس بينكيل، مخطط أحمال الأهلى برنامجا بدنيا خاصا للاعبين لتنفيذه فى مران الفريق الذى يقام مساء اليوم على ملعب التتش، فى إطار الاستعداد لمباراة القمة أمام الزمالك ضمن الأسبوع الرابع للدورى.

المنتخب الوطنى يطلب طائرة خاصة لرحلة جزر القمر

طلب مسئولو منتخب مصر بقيادة حسام البدرى من اتحاد الكرة السفر إلى جزر القمر بطائرة خاصة لمواجهتها يوم 18 نوفمبر المقبل فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تقام بالكاميرون، خاصة أنه لا يوجد رحلات طيران مباشرة من مصر إلى جزر القمر ما يتسبب فى حالة من الإجهاد على لاعبى المنتخب لارتباطهم بمباراة الجولة الأولى يوم 14 نوفمبر أمام منتخب كينيا بمصر، وهو ما يدرسه مسئولو اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية من أجل حسم هذا الملف خلال الساعات المقبلة.