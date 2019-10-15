شكرا لقرائتكم خبر عن غرائب وطرائف كأس مصر.. محاضرة فريق بلبيس قبل مواجهة الشرقية فى المسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واحدة من غرائب وطرائف الكرة المصرية تواجد فريق بلبيس داخل مسجد نادى الشرقية لتلقى المحاضرة الفنية الأخيرة قبل مواجهة فريق الشرقية، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الدور التمهيدى لبطولة كأس مصر حسبما تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

Advertisements

وفوجئ نادى بلبيس بعدم وجود غرفة مخصصة لهم بعد وصولهم نادى الشرقية قبل مواجهته بالكأس، ليضطر الفريق لدخول مسجد النادى للتجهيز للمباراة قبل التوجه لملعب المباراة.