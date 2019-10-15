شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر إعداد لحكام ومسئولى كرة قدم الصالات باتحاد الكرة الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة معسكر لحكام ومسئولى كرة قدم الصالات تحت إشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمشرف العام على كرة الصالات والشاطئية والكره النسائية وإشراف لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور خلال الفترة من الأحد 20 أكتوبر حتى الأربعاء 23 أكتوبر، بأحد فنادق مصر الجديدة.

ويتخلل المعسكر محاضرات نظرية ومحاضرات عملية بصالة استاد القاهرة، يقوم بها المحاضر بالاتحاد الدولى محمد فرج ويعاونه كل من أسامة العارف وشريف رشوان.