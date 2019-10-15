شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النشاط الرياضى الداخلى فى الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الجامعات المصرية الاستعداد لانطلاق دورى الجامعات المصرية موسم 2019 / 2020، فى مختلف الألعاب الرياضية، وذلك من خلال إطلاق النشاط الرياضى الداخلى بكل جامعة من الجامعات المصرية.

وبدأت اللجان الرياضية فى الجامعات المصرية، فى اختبار وتصفية جميع الطلبة المشاركين فى المنافسات الداخلية بين كليات كل جامعة فى كل الألعاب من أجل اختيار وانتقاء العناصر المناسبة لتمثيل الجامعة فى دورى الجامعات المصرية والذى يبدأ فى نوفمبر المقبل.

من جانبه أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى توجيهاته بضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضى داخل الجامعات المصرية، وإعادة الروح للرياضة داخل الجامعات من أجل بناء جيل قوى، واكتشاف مواهب جديدة تخدم الرياضة المصرية فى مختلف الألعاب.