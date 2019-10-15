شكرا لقرائتكم خبر عن تذمر بين كبار مصر المقاصة بسبب الابتعاد عن التشكيل الأساسى فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من التذمر بين اللاعبين الكبار فى الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، بسبب الخروج المستمر من الحسابات الفنية للجهاز الفنى، ومشاركتهم لدقائق معدودة دون منحهم الفرصة الكافية منذ انطلاق الموسم.

جاء غضب اللاعبين بسبب شعورهم بضرورة أن يكون لهم دور مع الفريق الفيومى فى تصحيح المسار واستعادة الانتصارات خاصة بعد الخسارتين المتتاليتين أمام الزمالك ثم الجونة، وفى مقدمتهم ميدو جابر، محمد براهيم، صلاح عاشور ومصطفى شبيطة.

ويستعد المقاصة لموجهة المصرى على ملعب السلام يوم الخميس المقبل، حيث يمتلك الفريق الفيومى فى رصيده 3 نقاط فقط بعد الفوز على أسوان فى مباراة الجولة الأولى بنتيجة 3 / 2، فيما خسر أبناء الفيوم فى مباراتى الجولة الثانية والثالثة أمام الزمالك والجونة بنتيجة 1 /0.

ويطمح المقاصة فى اقتحام المربع الذهبى فى الموسم الجارى بعد التدعيمات القوية التى قام بها الفريق فى موسم الانتقالات الصيفية الماضى، والتى كان أبرزها محمد إبراهيم لاعب وسط الزمالك السابق وعمرو مرعى مهاجم بيراميدز القادم على سبيل الإعارة إلى المقاصة.