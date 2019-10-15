شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمال محمد على والغندور فى افتتاح دورة إعداد المحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم دورة إعداد المحاضرين بمشاركة 25 حكما سابقا، تحت إشراف من الاتحاد الدولى لكرة القدم من خلال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، ومن الاتحاد المصرى لكرة القدم من خلال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام.

وأكد "جمال محمد على" أهمية اكتشاف وتأهيل جيل جديد من الحكام والمحاضرين والمراقبين والارتقاء بالمستوى الثقافى للحكام بجانب البدنى والفنى. Advertisements

وشهدت الدورة حضور أعضاء لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، بجانب عدد كبير من رموز التحكيم على رأسهم أيمن دجيش ومحمد فاروق وغيرهم.