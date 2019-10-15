شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب الشباب يزف بشرى سعيدة لمدافع الإسماعيلى الصاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مروان شلبى مدافع الإسماعيلى ومنتخب الشباب مواليد 2001 إنه بدأ عمليات التأهيل بشكل مكثف، مشيرا إلى أنه لا يحتاج لجراحة الرباط الصليبى.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة فى الركبة بعد استدعائه لصفوف منتخب الشباب قبل أن تثبت الأشعة النهائية عدم حاجته لإجراء عمليات جراحية، وذلك حسب تأكيدات الدكتور حسام الإبراشى طبيب منتخب مصر.

وأضاف، فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، "الطبيب تحدث معى وأوضح لى أن فترة التأهيل تستمر من 3 إلى 4 أسابيع قبل بدء التدريبات المنفردة والتى سيعقبها العودة تدريجيا للتدريبات الجماعية بعد التأكد من اكتمال شفائى".

وأتم حديثه "الإصابة هى قدر من عند الله سبحانه وتعالى، سأبذل قصارى جهدى من أجل العودة للملاعب سريعا وتحقيق كل ما أسعى إليه".