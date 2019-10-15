التعادل يحسم مواجهة الكوريتين التاريخية بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - بيونج يانج- (د ب أ):

خيم التعادل السلبي على مباراة منتخب كوريا الشمالية مع ضيفه منتخب كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء على ستاد كيم ايل سونج في بيونج يانج ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الهجومية على المرميين، حيث سيطر الحذر على أداء الفريقين أغلب فترات اللقاء.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها اليوم الثلاثاء سريلانكا مع لبنان في كولومبو.

وحافظت كوريا الجنوبية على صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام كوريا الشمالية، مقابل ثلاث نقاط لكل من لبنان وتركمانستان، في حين ظلت سريلانكا بلا رصيد من النقاط.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

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يذكر أن هذه المباراة هي الأولى بين منتخبي الكوريتين خلال 29 عاما في العاصمة الكورية الشمالية.

وذكرت قنوات "كيه.بي.إس" و"إم.بي.سي" و"إس.بي.إس" التليفزيونية في كوريا الجنوبية الاثنين، أنها لم تتلق أي رد من الجانب الكوري الشمالي بشأن التغطية التليفزيونية للمباراة.

وأعلن أيضا أنه لم يجر إصدار أي تراخيص لسفر مراسلين من كوريا الجنوبية إلى عاصة كوريا الشمالية.

وكانت وزارة الوحدة الكورية في سول عاصمة كوريا الجنوبية، قد تحدثت يوم الجمعة الماضي عن مشاعر "خيبة أمل" إزاء افتقاد التواصل فيما يتعلق بالتنظيم.

وقال متحدث باسم وزارة الوحدة الكورية إن سول وجهت العديد من الاستفسارات بشأن سفر مشجعي منتخب كوريا الجنوبية وكذلك الصحفيين والمصورين، لكن "لم تأت أي إجابة ".

وتجدر الإشارة إلى أن أي زيارة من كوريا الجنوبية إلى جارتها الشمالية، تتطلب أولا الموافقة من قبل الحكومة، حيث أن النزاع لا يزال قائما بين الكوريتين رسميا منذ الحرب الكورية التي استمرت بين عامي 1950 و1953 .