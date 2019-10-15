الفارق بينهما في الراتب.. شبيه صلاح الذي يعمل في أنفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

مسلسل لا ينتهي ، حين يظهر وجها جديدا مشابها للنجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، وهذه المرة يتواجد بجواره في مكان عمله في إنجلترا.

تعدد الأشخاص المتوافقون في بعض ملامح النجم المصري محمد صلاح، لكن هذه المرة مختلفه، فشبية "مو" يزامله في أكثر مكان محبب للملك المصري، والذي شهد على العديد من أهدافه واحتفالاته.

الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم سلط الضوء على محمود أحمد، الشبيه المصري لمحمد صلاح، والذي يعمل في ملعب أنفيلد.

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ونشر حساب "فيفا" على موقع تويتر:" أنا ومو صلاح من مصر، لدينا نفس الشعر، نفس الطول وكلانا نعمل في ليفربول ... الفارق الوحيد هو الراتب!"

وأتم:" إن ذهبتم يوماً إلى ليفربول ألقوا التحية على محمود أحمد شبيه الفرعون المصري الذي يعمل في الأنفيلد".