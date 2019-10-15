محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
عاد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي للمشاركة في تدريبات فريقه استعدادًا لخوض المباراة المقبلة أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.
ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في مباراة الجولة التاسعة من بطولة الدوري.
وكان صلاح يعاني من إصابة بالتواء في الكاحل تعرض له خلال مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، وبدأ في تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي للحاق بمباراة يونايتد.
وأشارت صحيفة ليفربول إيكو إلى أن صلاح عاد لتدريبات ليفربول اليوم الثلاثاء إلا أنه تدرب منفردًا وفقًا لبرنامج خاص في محاولة للتأكد من جاهزيته لمواجهة مانشستر يونايتد.
وشهدت تدريبات ليفربول عودة الحارس البرازيلي أليسون بيكر بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مطلع الموسم الحالي وبالتحديد في مباراة الجولة الأولى للريدز أمام نوريتش سيتي.
جدير بالذكر ان ليفربول يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بينما يحل يونايتد في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يعود لتدريبات ليفربول قبل موقعة يونايتد بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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