محمود فايز: النني لاعب أجمع عليه خبراء الكرة.. و"في أسوأ حالاته" يلعب دورًا مهمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمود فايز المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، إن محمد النني لاعب مهم في قائمة أي فريق، لافتًا إلى أن خبراء الكرة العالمية أجمعوا على قدراته مثل آرسين فينجر مدرب آرسنال السابق.

وكتب فايز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النني، أجمع عليه خبراء الكرة العالمية زي فينجر واللجنه الفنيه لأرسنال.. بشكتاش.. وانهارده ميلان. كوبر.. أجيري".

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وأضاف: "النني (في أسوأ حالاته) دوره التكتيكي مهم (ممكن ميشفوش المشاهد العادي) ولكن كاميرات التحليل تتبعه وتقيمه".

وأتم: "النني إنسان جميل ومحبوب ودوره عظيم في أي سكواد ".

جدير بالذكر أن بعض التقارير الإيطالية ربطت النني -لاعب بشكتاش الحالي المعار من آرسنال- بالانتقال إلى صفوف ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.