جينيراسيون فوت يُحدد موعد وصوله للقاهرة لملاقاة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أخطر مسؤولو نادي جينيراسيون فوت السنغالي إدارة الزمالك بموعد الوصول إلى القاهرة لخوض المباراة المرتقبة بين الفريقين.
ومن المقرر أن يحل جينيراسيون فوت ضيفًا على الزمالك يوم 24 أكتوبر على ملعب السلام لحساب جولة الإياب في الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد قرار من لجنة مسابقات الكاف.
وأفاد مراسل "الخليج 365" أن إدارة النادي السنغالي أخطرت الزمالك بالوصول يوم 20 أكتوبر، وعليه قام الزمالك بعمل الحجز الخاص بملعب السلام حتى يتمكن الفريق من خوض مرانه هناك.
ومن المقرر أن يتحمل الكاف تكاليف الفريق السنغالي في القاهرة وذلك بعد قرار إعادة هذه المباراة.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز جينراسيون فوت بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي درات في العاصمة داكار الشهر الماضي.
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