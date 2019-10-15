الجونة لـ"الخليج 365" : نطلب تأجيل مباراتين في حالة عدم لعب القمة في موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال نادر شوقي، مسؤول الشركة التي تدير نادي الجونة، إنه يُطالب بتأجيل مباراتين لفريقه، إذا قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

كانت أنباء قد تواترت حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة من عمر الدوري.

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وأضاف شوقي من خلال تصريحات لـ"الخليج 365": "إذا تقرر تأجيل مباراة القمة، فإنه يجب على اتحاد الكرة أن يقوم بتأجيل مباراة فريقي أمام نادي مصر والمقرر لها يوم 17 من الشهر الجاري خاصة أن لديّ لاعبين في المنتخب الأوليمبي."

وأكمل : "كما أُطالب بتأجيل مباراة الجونة أمام النادي الأهلي والمقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري إذا ما قرر اتحاد الكرة تأجيل القمة، فليس من العدل أن يحصل الأهلي على كل هذه الراحة قبل مواجهتي، مبدأ تكافؤ الفرص سيكون غائبًا هنا".

واختتم: "لن نقبل أن يكون هناك تأجيلات للأهلي والزمالك، الموسم الماضي لم نرد افتعال أي أزمات لكن يجب أن يسود العدل".