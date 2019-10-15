يوفنتوس يسعى لضم إدينسون كافاني

أكدت بعض التقارير الإيطالية اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي يضم النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك لاقتراب إنتهاء عقده في الصيف القادم .

كما لم يصل مسؤولو باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي إلي اتفاق مع إدنسون كافاني لتجديد عقده مع النادي حتي الآن، نظراً

لرغبة النادي في استمراره مع نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

كما أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" في تقرير نشر اليوم أن وكيل اللاعب بدأ مباحثات مع الأندية الراغبة في الفوز بخدمات كافاني ومنها يوفنتوس الإيطالي حيث إنه يمثل إضافة بتواجده بجانب كويستيانو رونالدو.

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كما أكدت الصحيفة أن مع قرب إنتهاء عقد كافاني مع سان جيرمان الصيف المقبل، سيكون اللاعب حرا ويصبح التعاقد معه بشكل مجاني حال عدم التجديد لسان جيرمان، وهو ما يسهل المهمة علي يوفنتوس في ضم اللاعب والتي تبلغ قيمته التسويقية 40 مليون يورو.

واستطاع يوفنتوس أن يتعاقد مع عدد من اللاعبين في صفقة انتقال حرة منهم الفرنسي أدريان رابيو من سان جيرمان، وآرون رامسي من أرسنال، وهو ما يسهل مهمة انتقال كافاني إلي يوفنتوس.