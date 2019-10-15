اتحاد الكرة ينظم معسكرًا لإعداد حكام كرة قدم الصالات

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة معسكر لحكام كرة قدم الصالات تحت إشراف الدكتوره سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم والمشرف العام على كرة الصالات والشاطئية والكرة النسائية وإشراف لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور . النسائية وإشراف لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور . وسيكون المعسكر خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 20/10/2019 م وحتى يوم الأربعاء الموافق 23/10/2019 م وذلك بفندق تريومف مصر الجديدة . م وحتى يوم الأربعاء الموافق 23/10/2019 م وذلك بفندق تريومف مصر الجديدة . يتخلل المعسكر محاضرات نظرية ومحاضرات عملية بصالة ستاد القاهره يقوم بها المحاضر بالإتحاد الدولى الكابتن محمد فرج ويعاونه كل من الكابتن أسامه العارف والكابتن شريف رشوان .

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