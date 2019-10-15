أمير وجيه مديرًا فنيًا لمنتخب الاسكواش

قرر اتحاد الاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، تعيين أمير وجيه، نجم الاسكواش السابق، في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني.
يبدأ أمير وجيه مهمته مع المنتخب، بداية من الشهر المقبل، حيثيخوض بطولة العالم لفردي الرجال، التي تستضيفها دولة قطر، ثم المشاركة في بطولة العالم للفرق، التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية.
كان أمير وجيه، بطل العالم السابق، حصد ٣٢ بطولة متنوعة، من بينها ثلاث بطولات عالم، عندما عمل كمدير فني للمنتخب قبل سنوات، كما عمل وجيه كمدير فني لمنتخبي السعودية والسويد بحانب عدد من الأندية في الولايات المتحدة.
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