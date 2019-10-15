أعلن فجر إبراهيم، المدير الفني للمنتخب السوري، عن التشكيلة الأساسية للمنتخب لمواجهة منتخب غوام فى التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا 2023. 2023. جاء تشكيل منتخب سوريا كالآتي: حراسة المرمى: إبراهيم عالمة خط الدفاع: مؤيد العجان، عبدالله الشامي، عمرو الميداني، حسين جويد Advertisements خط الوسط: أحمد الأحمد، أسامة أومري، أحمد الأشقر، محمود المواس، شادي الحموي خط الهجوم: عمر السومة يشهد تشكيل منتخب سوريا غياب المهاجم عمر خربين، الذي تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب سوريا ضد جزر المالديف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمر السومة يقود تشكيل منتخب سوريا أمام غوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.