أكد مروان شلبى، مدافع الإسماعيلى ومنتخب الشباب، مواليد 2001، أنه بدأ عمليات التأهيل بشكل مكثف، مشيرًا إلى أنه لا يحتاج لجراحة الرباط الصليبى.
كان اللاعب تعرض للإصابة فى الركبة بعد استدعائه لصفوف منتخب الشباب، قبلأن تثبت الأشعة النهائية عدم حاجته لإجراء أي عمليات جراحية، وذلك بحسب تأكيدات الدكتور حسام الإبراشي طبيب منتخب مصر.
أضاف: "الطبيب تحدث معى وأوضح لى أن فترةالتأهيل تستمر من 3 إلى 4 أسابيع قبل بدء التدريبات المنفردة، التى سيعقبها العودة تدريجيًا للتدريبات الجماعية، بعد التأكد من اكتمال شفائى".
أتم حديثه: "الإصابة هى قدر من عند الله سبحانه وتعالى، وسأبذل قصارى جهدى من أجل العودة للملاعب سريعًا، وتحقيق كل ما أسعى إليه".
كانت هذه تفاصيل خبر مروان شلبي: لا أحتاج لتدخل جراحي في الرباط الصليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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