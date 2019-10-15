أهلي جدة يفاوض مدرب بيراميدز السابق والبرازيلي فابيو كاريلي

دخلت إدارة النادي الأهلي، في اتصالات مكثفة مع الأرجنتيني رامون دياز والبرازيلي فابيو كاريلي، لبحث إمكانية استقطاب أحدهما لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للصربي المقال برانكو إيفانكوفيتش.

كشفت صحيفة " الرياضية " السعودية أن إدارة نادي أهلى جدة السعودي بدأت اتصالاتها مع

كل من الأرجنتيني رامون دياز والبرازيلي فاييو كاريلي لتولس مهمة تدريب الفريق بعد فشل المفاوضات مع السويسري كريستيان جروس .

وإشارة الصحيفة أن إدارة الأهلي تواصلت مع دياز عن طريق أحد وكلاء التعاقدات المحليين،

واستفسرت عن إمكانية توليه المهمة الفنية .

كما أوضحت الصحيفة أن كاريلي كان الخيار الأول أمام الأهلي للتعاقد معه، إلا أنه اعتذر بعدم قدرته على ترك فريقه حينها، بسبب خوضه لعدة مواجهات مهمة، قبل أن يغير موقفه في الاتصال الأخير، ويؤكد للنادي السعودي إمكانية تفاهمه مع إدارة النادي البرازيلي على فك الارتباط في حال عدم إقالته.