موعد مباراة إسبانيا والسويد اليوم في تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب فريندز آرينا مساء اليوم الثلاثاء مواجهة منتخب إسبانيا أمام نظيره منتخب السويد ، وذلك في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
تتصدر إسبانيا المجموعة السادسة برصيد19 نقطة، بينما تقع السويد في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.
موعد مباراة إسبانيا و السويد :
تنطلق مباراة إسبانيا و السويد في تمام
والساعة 9:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية ،
والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي .
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والسويد:
تذاع مباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره منتخب البرازيل بشكل حصري عبر قناة " bein sports 1HD " بصوت المعلق سوار الذهب.
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