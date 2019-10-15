موعد مباراة إسبانيا والسويد اليوم في تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب فريندز آرينا مساء اليوم الثلاثاء مواجهة منتخب إسبانيا أمام نظيره منتخب السويد ، وذلك في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020. تتصدر إسبانيا المجموعة السادسة برصيد 19 نقطة، بينما تقع السويد في المركز الثاني برصيد 14 نقطة. 19 نقطة، بينما تقع السويد في المركز الثاني برصيد 14 نقطة. موعد مباراة إسبانيا و السويد : تنطلق مباراة إسبانيا و السويد في تمام Advertisements الساعة 8:45 بتوقيت مصر ، الساعة 8:45 بتوقيت مصر ، والساعة 9:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي . القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والسويد: تذاع مباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره منتخب البرازيل بشكل حصري عبر قناة " bein sports 1HD " بصوت المعلق سوار الذهب.

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