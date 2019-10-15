غنيم: الرياضة المصرية لم تتعلم الدرس والمكملات الغذائية جرس إنذار لجميع اللاعبين

أعلن الدكتور أسامة غنيم رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عن وجود خلل في جميع الاتحادات الرياضية بسبب تعاطي المنشطات عن طريق المكملات الغذائية والتي قمنا من قبل بتحذير جميع اللاعبيين والمسؤلين بالاتحادات الرياضية من تعاطي هذه المكملات مشسيرًا إلى أن الرياضة المصرية لم تتعلم الدرس منذ قضية إيهاب عبدالرحمن لاعب الرمح في ألعاب الفوى وتم إيقافة بسبب المكملات الغذائية وحرم من التمثيل الأولمبي في اولمبيات ريدو جريرو 2016 .

وأكد غنيم في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الدولة حرصت عقب إيقاف إيهاب عبدالرحمن بإجراء العديد من الندوات والنشرات التي تم توزيعها على الاتحادات الرياضية والاندية واللاعبين ولكن المدربون والإداريين يعدوا السبب الرئيسي في إيقاف هؤلاء الللاعبين .

وقال غنيم" وعندما نقلنا مقرنا أرسلنا للاتحادات يوم 28-12-2016 جوابات وأخبرناهم بمكان المقر الجديد وأرقام تلفوناتنا ،ويوم 8/10/2017 أرسلنا قائمة بالمواد المحظورة للاتحاد لسنة 2020 التي يتم تفعيبها بداية من يناير المقبل، وفي 14/11/2017 أرسلنا الاجندة الدولية والمحلية لكل الاعمار السنية للتوجه إلى المنظمة للتحاليل، وفي 1/1/2018 طالبنا الاتحادات بأن اللاعبين اللذين يحتجون لعذر مرضي عليهم إبلاغ منظمة المنشطات، وفي 25/3 / 2018 حذرنا من ظهور لاعبي لرفع

الاثقال على الشاشات التلفزيونية يروجون لبعض الأدوية بدون الرجوع للجنة مكافحة المنشطات ، في 25/3/2018 ارسلنا عدم التعامل مع المكملات الغذائية بإنواعها واشكالها المختلفة ومسميتها المختلفة لأنها قد تكون تحتوى على مواد ملوثه تؤدي إلى إيقاف اللاعب لمدة أربع سنوات في العقوبة الأولى ، وأرسلنا تعليمات لاتحاد رفع الاثقال في 9/10 /2019 حذناهم من المكملات الغذائية وطلبناهم بوجود أخصائي في المنتخب يكون متخصص ، وارسلنالهم القانون الخاص الخاص بالمحظورات الدولية، والاتفاقية الدولية للاتحادات من بينهم اتحاد رفع الاثقال، ويوجد العديد من البيانات دائمًا نرسلها ولكن هذا جزء منها".

وأضاف غنيم :"حللنا لأكثر من 400 عينه في الفترة مابين 2015 إلي 2019 للاعبي رفع الاثقال ظهر فيهم 15 عينة إيجابية بنسبة 3 ونصف بالمائة وفي 2018 و2019 لا توجد اي عينات ايجابية وفي 2016 ظهر 7، وبعد دورة الالعاب الافريقية ظهر 5 الذين تناولوا المكملات الغذائية بالخارج.

ونفي غنيم ما تردد حول عدم سحبهم لعينات 37 لاعب مشيرًا أنه تم التحاليل

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وقمنا بإيقاف إثنين ظهرت نتائجهم إيجابية وتم إيقافهم، مؤكد أنهم يمتلكون لحد الآن نتائج التحاليل ، وأشار أنه تم التحلليل للبطل الأولمبي محمد ايهاب 14 مره وسارة سمير 12 مره في الفترة مابين 2015 حتى 2019 وحللنا لكل اللاعبين الذين شاركو في دورة الالعاب الافريقية في شهر 6 وشهر 7 قبل أن يتوجهوا للمغرب في شهر أغسطس الماضي .

وأكد غنيم أنهم دائمًا يعقدون اجتماعات مع الاتحادات واللاعبين والمنتخباتات ويوجد لديهم عذر مرضي يحصلون عليه العديد من اللاعبين، وأشار أنهم يوزعوا بشكل يومي البرنامج الخاص بالتوعية ل 57 اتحاد ، مؤكدًا أنهم لم يغفلوا لحظة فيما يخص اللجنه والاتحادات.

وقال ان ماحصلوا عليه لاعبي رفع الاثقال عباراة عن تنمية للجهاز العصبي المركزي وهذا النوع لا يفيد لاعب رفع الاثقال ، وقال ان اللاعبه سمر حبشي صرحت أنهم كانوا يقفوا طابور ليتناولوا المكملات الغذائية وتم التحليل ل 17 لاعب ولاعبة خلال دورة الالعاب الافريقية من لاعبي رفع الاثقال والعدد قابل للزيادة .

وطالب غنيم بمنع العديد من المكملات الغذائية ولكن المدير الفني للمنتخب واللاعبين مصرون على ذلك ، ولا نعلم هل يوجد في باقي الاتحادات نتائج ايجابية أو لا وننتظر المنتائج.

وعن طوكيو 2020 قال غنيم أنهم ينتظروا الإستقرار على مجموعة الللاعبين لأخذ العينات منهم للتأكد من عدم وجود أي نتائج إيجابية للاعبين قبل السفر لطوكيو.

وأختتم قائلًا أنه يتم الترتيب مع الاتحادات المصري والمديرون الفنيون للمنتخابات قبل إنطلاق طوكيو للقيام بعمل ندوات توعية.