اتحاد الكرة يفتتح دورة إعداد المحاضرين بمشاركة 25 حكمًا

افتتح الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، دورة إعداد المحاضرين بمشاركة ٢٥ حكمًا سابقا ويشرف عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم الكابتن عصام عبدالفتاح ومن الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام .
أكد د.جمال محمد على أهمية اكتشاف وتأهيل جيل جديد من الحكام والمحاضرين والمراقبين والارتقاء بالمستوي الثقافي للحكام بجانب البدني والفني.
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