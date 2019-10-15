اتحاد الكرة يفتتح دورة إعداد المحاضرين بمشاركة 25 حكمًا

افتتح الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

، دورة إعداد المحاضرين بمشاركة ٢٥ حكمًا سابقا ويشرف عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم الكابتن عصام عبدالفتاح ومن الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام .

أكد د.جمال محمد على أهمية اكتشاف وتأهيل جيل جديد من الحكام والمحاضرين والمراقبين والارتقاء بالمستوي الثقافي للحكام بجانب البدني والفني.