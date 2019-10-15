تقرير | المصائب تنهال على مرتضى منصور برعاية تركي آل الشيخ

تلقى رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” ثلاث ضربات موجعة على مدار هذا الأسبوع من لاعبي فريقه، قبل أن يُكمل تركي آل الشيخ سلسلة الضربات بسحب جميع القضايا المرفوعة ضد الغريم التقليدي للزمالك.

وتمثلت الضربة الأولى في مطالبة حارس المرمى العائد من الإصابة “محمود عبد الرحيم جنش” بمستحقاته المالية المتأخرة ومقدم عقده لموسم 2020/2019.

وأزعج طلب محمود جنش إدارة الزمالك والرئيس مرتضى منصور، كَونه جاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليس داخل الغرف المغلقة.

وبعد ساعات، شوهد الجناح السابق للزمالك “محمود كهربا” في اجتماع مع مسؤولي النادي الأهلي لاتمام صفقة انتقاله إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي 2020.

ولم يأبه محمود كهربا بالشكاوى المرفوعة ضده من مرتضى منصور بسبب انتقاله رغمًا عنه إلى نادي ديسبورتيفو أفيش خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وقرر العودة إلى مصر لتمهيد انضمامه للأهلي في يناير المقبل بالتوقيع على عقد مبدئي.

وفي الوقت الذي عدل فيه مرتضى منصور عن قرار بيع محمود جنش خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وتوصل لحل لأزمته، تفجرت أزمة ثالثة كان بطلها “طارق حامد”.

وعبر طارق حامد المعروف بـ “المسمار” عن ضيقه الكبير من التعامل غير الاحترافي من جانب إدارة الزمالك، قائلاً عبر إنستاجرام “لقد طفح الكيل”.

وانتشرت بعدها أنباء عن رغبة عملاقي الكرة السعودية “النصر وأهلي جدة” في التعاقد مع طارق حامد واستغلال علاقته المتوترة مع مرتضى منصور.

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وجاء تركي آل الشيخ ليكمل سلسلة الضربات التي انهالت على مرتضى منصور، بكتابة تصريح صادم له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وقال تركي آل الشيخ “قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري، دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة وأهل مصر القريبة من قلبي”.

وأضاف رئيس هيئة الترفيه السعودية “أطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار، لا أحد يتكلم باسم تركي آل الشيخ، أنا عندي لسان وأعرف كيف أتحدث، وعفا الله عما سلف”.

وكان تركي آل الشيخ أعلن في وقت سابق أمس الاثنين أنه تنازل عن جميع الدعوى القضائية التي رفعها ضد أولئك الذين تهجموا عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة ملكيته لنادي بيراميدز المصري من يوليو 2018 حتى يونيه 2019.

واشترى تركي آل الشيخ نادي ألميريا الإسباني قبل بداية الموسم الجديد 2020/2019، واصطحب معه المصري محمد جمال العاصي للعمل كمدير للتعاقدات في النادي.

وكان مرتضى منصور يعول الكثير على علاقته بتركي آل الشيخ لمساعدته على إبرام المزيد من الصفقات كما ساعده على جلب ساسي وبنشرقي وبوطيب وعدد من اللاعبين المتميزين على مدار الأشهر الماضية.

لكن يبدو أن تركي آل الشيخ قرر التخلي عن دعم نادي الزمالك في الفترة القادمة بعد التصريحات التي كتبها مؤخرًا عن محمود الخطيب والأهلي، حيث رفض كل أشكال التعدي اللفظي على الخطيب.