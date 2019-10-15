اونلاين | LIVE شووت NOW مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين بث مباشر YALLAKORA كورة لايف اونلاين ستريم رابط ماتش السعودية GOAL شووت

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يستعد منتخب السعودية لمواجهة تاريخية ضد نظيره الفلسطينى على ملعب "فيصل الحسيني" مساء اليوم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

موعد مباراة فلسطين ضد السعودية اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

وتنطلق مباراة فلسطين ضد السعودية فى الثالثة عصر اليوم وتنقل على الهواء مباشرة على قنوات السعودية الرياضية 1 وفلسطين الرياضية.

مباراة السعودية وفلسطين اليوم

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مباراة السعودية وفلسطين اليوم هى الأولى على الأراضي الفلسطينية لأول مرة بعد أن خاضا مبارياتهما السابقة على ملاعب محايدة.

ويتصدر منتخب السعودية جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام سنغافورة، مقابل 3 نقاط لكل من أوزبكستان وفلسطين ونقطتين لليمن.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريق) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

مباراة السعودية اليوم

مباراة السعودية وفلسطين اليوم هي السادسة فى تاريخ مواجهات السعودية وفلسطين حسبما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، حيث حقق "الأخضر" الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين، بينما لم يتذوق مرارة الهزيمة أمام نظيره الفلسطينى على مدار تاريخ المواجهات