اونلاين | يلا شوت SAUDIA مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين بث مباشر Yalla STAR رابط مباراة السعودية gOaL تابع ماتش السعودية NOW TIME

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تنتظر المنتخب السعودي مواجهه صعبة عندما يحل الثلاثاء ضيفا على نظيره المنتخب الفلسطيني على ملعب فيصل الحسيني للمرة الأولى، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وتعتبر المباراة تاريخية بالنسبة للمنتخب السعودي، إذ ستكون المرة الأولى التي يتواجد فيها بالضفة الغربية المحتلة.

وسيصبح الأخضر السعودي سادس منتخب آسيوي يواجه نظيره الفلسطيني على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام المجاورة للقدس، بعد الأردن وديا بمناسبة افتتاح الملعب عام 2008، وأفغانستان في تصفيات كأس آسيا 2011، والعراق في مباراة ودية عام 2018، والإمارات في تصفيات كأس العالم 2018، وأوزبكستان في التصفيات المزدوجة الحالية.

وهي المرة الأولى التي يلاقي فيها المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني على أرض الأخير، بعدما أقيمت المباريات بين الطرفين في السابق في بلد ثالث. وسبق للطرف السعودي أن رفض في العام 2015 خوض مباراة ضد نظيره الفلسطيني على أرض الأخير ضمن التصفيات المزدوجة.

ويتسلح المنتخب السعودي بالتاريخ في اللقاء السادس الذي يجمعه بنظيره الفلسطيني حيث التقيا في السابق خمس مرات، دانت خلالها الأفضلية للأخضر الذي فاز في ثلاث مباريات مقابل تعادلين.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة بعد تجاوزه عثرة البداية بالتعادل أمام اليمن 2-2، وذلك بفوزه على سنغافورة بثلاثية نظيفة الخميس، ليتربع على صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط من مباراتين.

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وعلى رغم صعوبة مباراة الغد لاسيما بالنظر الى قوة المضيف، سيبحث المنتخب السعودي عن فوز يعزز صدارته لقطع خطوة مهمة نحو النهائيات القارية والدور الحاسم من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات الثماني من التصفيات إضافة إلى أفضل أربع منتخبات وصيفة إلى النهائيات القارية مباشرة، فيما تخوض المنتخبات الـ16 (الأربعة الوصيفة الأخرى والثمانية صاحبة المركز الثالث والأربعة الأفضل بين أصحاب المركز الرابع) تصفيات الدور الثالث المؤهل لنهائيات كأس آسيا.

وتتقاسم السعودية الصدارة مع سنغافورة برصيد أربع نقاط مع أفضلية فارق الأهداف للأولى التي لعبت مباراتين، وخوض الثانية مباراة أكثر، بفارق نقطة واحدة أمام أوزبكستان وفلسطين، فيما يحتل اليمن المركز الأخيرة بنقطتين من ثلاث مباريات وهو يرتاح في الجولة الرابعة.

وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بالمباراة..

موعد مباراة فلسطين والسعودية

تنطلق مباراة فلسطين والسعودية في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والسعودية

تذاع مباراة فلسطين والسعودية عبر شاشة قناة بي إن سبورت.