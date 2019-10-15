اونلاين | كورة لايف NOW مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط السعودية II7SRY جول NOW

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شاهد بث مباشر كورة لايف مباراةالسعودية ضد فلسطين، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، بالتصفيات المزدوجة الأسيوية لكأس العالم والأمم الأسيوية KORA LIVE.

وتعتبر مباراة السعودية ضد فلسطين، اليوم ستكون تاريخية حيث يلعب الأخضر السعودي لأول مرة في تاريخه بالعاصمة الفلسطية وتحديدا في رام الله، كورة أونلاين بث مباشر مباراة السعودية ضد فلسطين بالجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية KORA ONLINE.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة السعودية ضد فلسطين على ملعب فيصل الحسيني، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة عصر بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع مباراة فلسطين ضد السعودية، عبر قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS 1، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية، تابع بث مباشر فلسطين ضد السعودية كورة ستار بدون تقطيع KORA STAR.

يدخل منتخب السعودية المباراة على أمل أن يحصد النقاط الثلاثة ويعود إلى المملكة بانتصار هام على حساب فلسطين الذي يسعي هو الآخر بالفوز بالمباراة مستغلاً أنها على أرضه ووسط جماهيره، حيث يحتل المنتخب السعودي صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط فيما يتواجد فلسطين في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، شاهد دوري بلس مباراة السعودية ضد فلسطين بالتصفيات المزدوجة الآسيوية dawry plus.

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وطالب هيرفي رينارد عبر "تويتر" جماهير المملكة بمساندة الأخضر في المباريات بالتصفيات، أمام فلسطين والمنتخابات الأخري، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهد وزيادة العمل من أجل تحقيق الهدف المتمثل في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 yalla 7asry.

وتعادل منتخب السعودية أمام اليمن بنتيجة 2-2 وفاز منذ أيام علي سنغافورة وانتهت بفوز بنتيجة 3-0، بينما لعب منتخب فلسطين هو الآخر مباراتين فاز على أوزبكستان بنتيجة 2-0 ، بينما سقط أمام سنغافورة بهدفين مقابل هدف، تابع بث مباشر كورة جول مباراة السعودية ضد فلسطين بالتصفيات الآسيوية KORA GOAL.

وتضم قائمة منتخب السعودية 24 لاعبًا على النحو التالي:

محمد العويس، وفواز القرني، وأمين بخاري، وعلي آل بليهي، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، وعلي لاجامي، وحسان تمبكتي، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وعبدالله الشامخ، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالرحمن الدوسري، وعبدالإله المالكي، وعبدالله الخيبري، ويحيى الشهري، وعبدالفتاح عسيري، وهتان باهبري، وفراس البريكان، وهارون كمارا، وعبدالله الحمدان.

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